В Польше правительство начало работу над подготовкой значительных налоговых льгот для помощи трудовым мигрантам из Украины, а также предпринимателям.

Об этом сообщает Gremi Personal.

По данным аналитиков, указанный проект могут принять уже осенью нынешнего года. В соответствии с новой программой правительства трудовые мигранты, большая часть которых – представители Украины, при переезде в Польшу смогут целый год делать в два раза меньше налоговых отчислений, чем поляки.

После этого, еще три года продолжат действовать льготные условия налогообложения, позволяющие отнять половину от налога, который был уплачен в прошлом году. По словам аналитиков, для иностранцев благодаря проекту откроется возможность уменьшить налоги на прибыль на четыре года, если они в качестве налоговой резиденции выберут Польшу.

Описанные льготы, после принятия программы, распространятся и на мигрантов, которые отправляются в Польшу в первый раз. В польском Минфине, заявили, что на протяжении четырех лет для указанной группы людей из бюджета будут оплачивать пенсионные взносы и медицинскую страховку. Кроме иностранных граждан новыми условиями налогообложения смогут воспользоваться и коренные поляки, которые ранее покинули родину, но решили вернуться.

Таким образом правительство Польши хочет привлечь предпринимателей и работников из соседних стран к уплате польских налогов. На протяжении последних лет Польша приняла рекордное число мигрантов, а они принесли Управлению социального страхования Польши миллиарды злотых.

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