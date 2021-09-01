В Киевской области в селе Марьяновка, мужчина решил отомстить должнику, подложив ему ведро, наполненное гвоздями и взрывчаткой.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Нацполиции в Киевской области.

По данным правоохранителей, в село к отцу проехала житель Киева пятидесяти лет. Возле входной двери в дом отца киевлянин обнаружил пластиковое ведро, а также около десяти открыток, на которых было написано: «Николай! Надо отдавать долги!».

Открытки кто-то разбросал по двору. Приезжий сын решил узнать, что находится в ведре и нагнулся, но в этот момент оно взорвалось. Во взрыве мужчина травмировал левый глаз и ноги.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что в ведре, кроме взрывчатки, находились гвозди, а также прочие металлические предметы. Преступник использовал их, чтобы добиться большего ущерба от взрыва.

По подозрению в преступлении задержали жителя Киева 26 лет. Известно, что он родился в Полтавской области. Ранее его уже привлекали к ответственности по статье «грабеж». По предварительной информации, задержанный совершил преступление из-за давнего финансового конфликта с потерпевшим. Задержанного обвиняют в вымогательстве, ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы, а также конфискация имущества.

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