Голосеевское УП ГУНП в Киеве разыскивает несовершеннолетнего 16-летнего парня

Зубарев Дмитрий Романович, 2005 года рождения, 22 августа ушел с места постоянного проживания и по настоящее время не вернулся. Связь с ним оборвалась. С тех пор прошло больше двух недель.

О розыске парня сообщили на Facebook-странице «Розыск детей ГУНП в г. Киеве».

Как уточнили в полиции, парень пропадал раньше, но тогда его успешно нашли.

По информации Национальной полиции, рост Дмитрия около 165 см, у него среднее телосложение, волосы русого цвета и коротко стриженые, а глаза серо-голубые. В день исчезновения был одет: в черные спортивные штаны с красными вставками, футболку бордового цвета и черные кеды с надписями.

При получении какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего в полиции попросили звонить по номеру «102».

Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч детей. Но, согласно официальной статистике, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.

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