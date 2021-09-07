АО "Укртелеком" при поддержке словенской телекоммуникационной компании Iskratel начинает трехлетнюю программу развития оптических телекоммуникационных сетей, которая предусматривает развитие широкополосного доступа в интернет, в частности, в рамках инициатив, направленных на сокращение цифрового разрыва между городом и деревней.

Как отмечается в сообщении на сайте "Укртелекома" во вторник, общие инвестиции "Укртелекома" при поддержке финансовых партнеров составят EUR 12 млн, пишет "Интерфакс-Украина".

В рамках этой программы доступ к скоростному интернету получат более 300 населенных пунктов в разных областях Украины. Новая сеть, простроенная по технологии волоконно-оптического интернета (GPON), предоставит возможность подключения к оптическому интернету для 530 тыс. домохозяйств, где проживает 1,3 млн человек.