В Донецкой области 8 сентября от коронавируса умер старший сержант полиции Сергей Мудрак.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
«Руководство и личный состав полиции Донетчины выражает искренние соболезнования семье и родным старшего сержанта полиции Сергея Мудрака», - сказано в сообщении.
Коллеги рассказали, что Сергею было 43 года. Он работал в секторе реагирования патрульной полиции отделения полиции №1 Волновахского районного отдела полиции. Сергей Мудрак с осложнениями коронавирусной болезни попал больницу поселка Великая Новоселка. Там врачи на протяжении нескольких недель пытались его спасти, но это оказалось безуспешным.
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Сергей Мудрак начал работать в правоохранительных органах в 1998 году. Коллеги характеризуют его, как достойного, ответственного, порядочного и искреннего человека. Сергей был любящим мужем, сыном и отцом.
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