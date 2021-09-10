Применения с 1 октября 2021 года новой модели финансового ПСО на рынке электроэнергии может привести к дефолтному состоянию поставщиков универсальной услуги и других участников рынка

О возможных проблемах на форуме Энергетического клуба «Жаркая осень» 8 сентября рассказала заместитель директора ООО "Волыньэнергосбыт" (группа Tolk) Оксана Гентиш.

В новой модели ПСО поставщики универсальной услуги (ПУП) должны будут закупать электроэнергию по рыночной цене, и только через три месяца получать от Гарантированного Покупателя и «Энергоатома» компенсацию разницы цены и установленных государством тарифов для населения и небытовых потребителей.

"Возникают кассовые разрывы, которые возмещаются через три месяца. Порядок расчета цены универсальной услуги является не совсем корректным, он является чувствительным к колебаниям, которые происходят на рынке электрической энергии. Цена может колебаться от 2,50 до 4,20 грн/кВт-ч», - отметила Оксана Гентиш.

Также в финансовом ПСО предусмотрено возмещение Гарантированным Покупателем поставщику универсальной услуги лишь при условии, если у операторов системы распределения отсутствует задолженность перед «Энергоатомом». "На территории нашей Волынской области распределение электрической энергии осуществляют четыре оператора системы распределения. Если хотя бы один оператор не рассчитается с «Энергоатомом», мы можем не получить миллионы возмещения компенсации от Гарантированного Покупателя. Зависимость от расчетов третьих лиц вообще не может быть допустима в финансовом ПСО», - рассказала представительница «Волиньенергозбуту».

По ее словам, нужно учитывать интересы всех участников рынка: «Если кто-то задержится с расчетами, попадет в дефолтное состояние, это создаст проблемы не только для него, но и для других участников. Должна быть симметричная ответственность. Не может быть так, что один участник этого процесса лишен каких-либо воздействий на потребителей, на начисление санкций, а другой участник может достаточно так жестко поступать. Должна быть сбалансирована финансовая ответственность"»