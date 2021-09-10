Государственное предприятие Гарантированный покупатель реализует электроэнергию по выгодным ценам, формируемые в результате конкурентной борьбы, и они выше биржевые сегменты рынка (рынок на сутки вперед).

Об этом говорится в сообщении госкомпании.

В частности отмечается, что средневзвешенная цена, которая сформировалась на аукционе Гарантированного покупателя 30 июля – 1 496 грн/МВт•ч есть на 27 % больше, чем месячный индекс базовой нагрузки рынке двусторонних договоров ОЭС Украины и на 3,6% выше, чем средневзвешенная цена на рынке на сутки вперед.

Кроме того в компании опровергает предположение о чрезмерных объемах продаж отдельного аукциона опровергается фактами.

"Аукцион 30 июля 2021 года – самый большой по объему из-за длительного периода поставки: продано около 830 тысяч МВт•ч на четыре месяца. В пересчете на месяц поставки это 207,5 тысяч МВт•ч на каждый период. Для сравнения: максимальный объем реализации электроэнергии в ходе одних торгов на один месяц был зафиксирован на торгах в мае – почти 267 тысяч МВт•ч», - отмечается в сообщении.

Позиция компания стала ответом на публикации в одном из телеграмм-каналов, связанном с олигархической группой крупных потребителей электроэнергии. В ней в частности гарантированного покупателя обвиняют в занижении цен в конкретный день торгов.