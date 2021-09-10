Украине будет полезно получить заключение Венецианской комиссии относительно так называемого проекта закона о деолигархизации на предмет его соответствия конституционному праву.

Об этом заявил экс-премьер-министр Швеции (1991-1994) Карл Бильдт во время форума YES в Киеве, комментируя передачу проекта закона об олигархах на проверку в Венецианскую комиссию.

«Венецианская комиссия является наиболее квалифицированным экспертом Европы по вопросам конституционного права, и их мнение было чрезвычайно полезной для ряда стран, когда те сталкивались с любым спорным или сложным вопросам верховенства права», - заявил Карл Бильдт в эфире телеканала «Україна24».

Напомним, 10 сентября спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков направил законопроект №5599 об олигархах по заключение в Европейскую комиссию «За демократию через право (Венецианскую комиссию).

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрия Разумкова с официальным письмом, в котором отметила несоответствие Конституции Украины законопроекта №5599 и предложила направить его в Европейскую комиссию.