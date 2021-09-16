Бывший промоутер Владимира Кличко Том Леффлер сделал свой прогноз на будущей поединок между Энтони Джошуа и Александром Усиком.
Об этом сообщает TheRingDigital.
"Это отличный бой. Мне нравится Усик. Я считаю, что Усик обладает одним из самых нестандартных и сложных для соперников стилей", – отметил Леффлер.
Усика он назвал чрезвычайно опасным для Джошуа соперником. Бывший менеджер Кличко подчеркнул, что у Александра Усика есть хорошие шансы на то, чтобы опечалить британскую публику и произвести сенсацию своей победой над соперником. По мнению Леффлера, на исход поединка может повлиять то, кого Джошуа привлек для тренировок, как спарринг-партнеров. Промоутер напомнил, что Александр Усик – это мобильный, быстрый левша, который способен бить. Леффлер добавил, что профессиональный рост Александра можно было пронаблюдать во время его поединка с Гассиевым. По словам эксперта, Усик способен устроить апсет и побить Джошуа.
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Отметим, что Джошуа и Усик были олимпийскими чемпионами на соревнованиях 2012 года в Лондоне. Их поединок назначен на 25 сентября. Сражение пройдет в Лондоне на Tottenham Hotspur Stadium. Стадион разрешили заполнить полностью, а помещается на нем 60 тысяч зрителей.
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