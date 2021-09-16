Компания "ДТЭК Нефтегаз" в первом полугодии 2021 года увеличила добычу природного газа на 10% и улучшила финансовые показатели на фоне роста мировых цен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Чистый доход за 6 месяцев 2021 года составил 5,4 млрд грн, прибыль - 3,03 млрд грн.
"Рост выручки стал возможным в связи с резким повышением цен на природный газ на европейских рынках, а также увеличением объемов добычи природного газа на 10% по сравнению с первым полугодием 2020 года", - пояснили в компании.
За 6 месяцев компания уплатила налогов в бюджеты всех уровней в размере 2,3 млрд грн, что на 54% больше аналогичного периода 2020 года.
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Как сообщалось, в конце апреля поставщики газа для населения обнародовали свои годовые тарифы, которые будут действовать с 1 мая 2021 года. Цены составили около 8 гривен за кубометр и выше. Поставщики не имеют права повышать эти тарифы до мая 2022 года.
В частности, газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины" установила годовой тариф на уровне 7,96 гривен за кубометр.