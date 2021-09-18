В обменных пунктах в Украине не принимают доллары с повреждениями. В НБУ раскрыли, когда можно обменять деньги

В обменниках отказываются менять валюту с повреждениями, пятнами или потертостями. Также сложно обменять 100 долларов 1993 года, ведь прибор валют распознает их как фальшивую.

Однако в банках такие деньги принять обязаны, но нужно заплатить комиссию в размере 30%.

По информации НБУ, банки и обменники обязаны принимать доллары, несмотря на их год выпуска, если они считаются в США действительными. Примечательно, что в Штатах принимаются все купюры, выпущенные после 1914-го.

Украинцы же не раз сталкивались с тем, что им отказывали. Людям предлагают отправить купюру, выпущенную до 1996 года, в иностранный банк для обмена и заплатить комиссию

В НБУ рассказали, что доллары должны приниматься, несмотря на небольшие потертости, небольшие надписи (площадь до 200 мм), до трех пятен (до 5 мм каждая), надрывы (до 3 мм), прокол (до 1 мм).

При этом каждый кассир сам решает, какую купюру можно обменять.

Если же человеку отказали, то можно попросить банк отправить купюру в банк-корреспондент за границу для обмена (инкассо). Услуга может стоить от 10 до 30%.

Купюра, которую могут не обменять, но отправить на инкассо:

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