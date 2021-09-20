ЧП произошло с поездом "Укрзализныци"
Из-за подмыва почвы поезд №118 Черновцы - Киев изменил маршрут, сообщает пресс-центр Укрзализныци.
"В районе карстовых пещер на перегоне Новоселица - Мамалыга из-за подмыва почвы произошел провал в земляном полотне. Восстановительные работы уже ведутся, но займут минимум 10 часов.
Поэтому нам придется пускать поезд №118 Черновцы - Киев отправлением из Черновцов в 19:46 через Залещики и Тернополь", — говорится в сообщении.
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Известно, что 154 пассажира ждут 3 вагона, которые доставят в Хмельницкий. Поезд задерживается примерно на час.
Недавно сообщалось, что из Киева в Одессу отправился первый рейс элитного поезда. Работники Укрзализныци подали его к высокому перрону киевского вокзала, который не подходит для новых вагонов.
Пассажирам с багажом в руках буквально пришлось делать шпагат, чтобы перешагнуть дыру между поездом и перроном.
Напомним, Укрзализныця убрала кондиционеры в поезде: "29 часов едет по жаркому солнцу".
Как писала Politeka, поезд "Укрзализныци" остановили и атаковали, кадры последствий.
Также Politeka рассказывала, что Укрзализныця вляпалась в скандал с новым поездом, видео.