ЧП произошло с поездом "Укрзализныци"

Из-за подмыва почвы поезд №118 Черновцы - Киев изменил маршрут, сообщает пресс-центр Укрзализныци.

"В районе карстовых пещер на перегоне Новоселица - Мамалыга из-за подмыва почвы произошел провал в земляном полотне. Восстановительные работы уже ведутся, но займут минимум 10 часов.

Поэтому нам придется пускать поезд №118 Черновцы - Киев отправлением из Черновцов в 19:46 через Залещики и Тернополь", — говорится в сообщении.

Известно, что 154 пассажира ждут 3 вагона, которые доставят в Хмельницкий. Поезд задерживается примерно на час.

Недавно сообщалось, что из Киева в Одессу отправился первый рейс элитного поезда. Работники Укрзализныци подали его к высокому перрону киевского вокзала, который не подходит для новых вагонов.

Пассажирам с багажом в руках буквально пришлось делать шпагат, чтобы перешагнуть дыру между поездом и перроном.

Напомним, Укрзализныця убрала кондиционеры в поезде: "29 часов едет по жаркому солнцу".

Как писала Politeka, поезд "Укрзализныци" остановили и атаковали, кадры последствий.

Также Politeka рассказывала, что Укрзализныця вляпалась в скандал с новым поездом, видео.