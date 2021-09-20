В Запорожье умер школьник, который на уроке пережил клиническую смерть

У 14-летнего школьника Ивана Чекулаева на уроке остановилось сердце.

После реанимации, подростка госпитализировали, но 19 сентября он умер в больнице.

Об этом в Facebook сообщила его мать Милена Чекулаева.

"Ванечка стал ангелом и ушел от нас! Он очень устал, его сердечко остановилось. Спасибо огромное всем врачам детской реанимации за все усилия! Спасибо всем, кто нас поддерживал и молился!" – написала Милена.

"Мой сынок безгрешен, он очень добрый, умный, хороший, спокойный мальчик. Царство небесное!!! Его встретят там обязательно!!! Пишите пожалуйста только хорошее, он самый лучший мальчик в мире!!!", - добавила она в комментариях.

"Ванюша самый лучший друг! Мы будем его всегда помнить!!!. Мила, Андрей ,Витя, держитесь, сил вам", "Жизнь так не справедлива, забирает так рано самых лучших. Смерть вашего сына вызывает мучительную боль у меня. Пусть его душа покоится с миром…", "Миленочка, примите мои искренние соболезнования.. Такое горе... Царствие небесное, сыночку и вечный покой..", "Искренние соболезнования. Словами боль не утолить... Держитесь! Светлая память и Царство небесное новоприставленному рабу Божьему Ивану", - пишут украинцы слова сочувствия в комментариях.

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