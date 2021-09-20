В городском совете жалуются, что не хватает денег, чтобы перестроить все туалеты

Во Львовской области в некоторых школах в туалетах для учеников отсутствуют двери. За девочками подглядывают мальчики, а старшие ученики снимают на камеру младших.

Об этом сообщает "Суспільне".

Мамы двух учениц школ Червонограда жалуются на такие странные обстоятельства.

"Другие дети фотографируют, они выкладывают в YouTube, Facebook, кругом. Это вообще. Я считаю, что туалеты должны закрываться", - сообщила мама ученицы Наталья Самчук.

Как рассказала директор Червоноградской школы №4 Оксана Паламар, туалеты без дверей еще недавно были разрешены санитарными нормами.

А вот директор другой школы в Червонограде считает, что двери установить не проблема, это необходимо, чтобы ученики чувствовали комфорт. По его словам, в этом им помогли спонсоры.

Отметим, что многие дети не пользуются туалетом в таких школах и с нетерпением бегут домой, чтобы воспользоваться санузлом. Это, конечно, недопустимо, ведь ни взрослый, ни ребенок не должен терпеть столько времени.

Напомним, под Львовом директор затравила учениц и понесла наказание за это.

Как сообщала Politeka, украинская учительница на Полтавщине довела ребенка до крайности, а наказали за все это мать школьника.

Также Politeka писала, что горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки и угрожала отрезать школьнику палец.