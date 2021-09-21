По состоянию на 20 сентября в нашей стране за сутки от коронавируса умерло рекордное количество пациентов - 137 человек.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.
В ведомстве отметили, что за аналогичный период зафиксировали 5159 новых случаев болезни. В это число входят дети – 463 случая, а также медики – 129 случаев. За сутки в больницу попали 1086 пациентов с коронавирусом. При этом, за аналогичный период излечиться от болезни успели 2156 человек.
По официальной статистике, 20 сентября зафиксировано больше всего смертей, начиная со 2 июня, когда коронавирус за сутки убил 158 пациентов. Больше всего новых случаев коронавируса обнаружили во Львовской области. Там заболели 518 человек. На втором месте Харьковская область с показателем в 486 человек. 422 новых случая зафиксировали в Днепропетровской области. Тяжелая ситуация наблюдается и в Одесской области, где нашли 419 случаев. В Киеве за сутки коронавирус подтвердили у 399 человек.
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Отметим, что в нашей стране за 24 часа почти 64 тыс. человек прошли тест на COVID-19. Из них ПЦР-тесты получили 30 тыс. жителей. За все время эпидемии в нашей стране зафиксировали 2355805 случаев коронавируса. От этой болезни уже умерли 55056 человек. В общей сложности успели побороть болезнь 2233573 жителя.
Напомним, что ужесточение карантина ожидается на Харьковщине
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