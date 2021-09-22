В чем заключается влияние ретроградного Меркурия? Подробнее об этом рассказал астролог Влад Росс в программе «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк .

Прежде всего гость программы вообще рассказывает о Меркурии и его коннотации. «Меркурий - это первая планета от Солнца, это бог торговли, коммерции, связей, контактов и транспорта. В астрологии всегда ключевым понятием считается с ним коммерческие сделки», - отмечает он.

В то же время Росс добавляет, что в период с 27 сентября по 18 октября, то есть в период ретроградного Меркурия, не стоит подписывать документы, составлять завещания и покупать новые автомобили. Это же, говорит он, касается и покупки недвижимости, поскольку позже эти документы могут переоформлять. «Но интересная ситуация: все, что касается вторичного сырья, вторичного продукта, какие-то возвраты – с этим наоборот все благоприятно», - отмечает астролог.

С другой стороны, эксперт отмечает, что в этот период можно наладить супружеские отношения и взять кредит, поскольку позже есть вероятность того, что банк сбросит проценты или переоформит его. Также Росс отмечает, что на ретроградный Меркурий выгодно провести реструктуризацию долга.

По его словам, финансовые кризисы обычно происходят тогда, когда ретроградный Меркурий приходится на самую низкую солнечную активность, а она циклическая и происходит 1 раз в 11 лет. Попутно астролог вспоминает черный понедельник 1987 года в октябре. «Но если сейчас кризис и произойдет, то он наступит в Нью-Йорке на фондовых биржах, а нас может зацепить потом. Но сейчас кризис может начаться и с восточных стран», - рассказывает Росс.

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