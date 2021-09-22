Господь примет тебя в свои объятия и утешит...

Сердце украинского артиста перестало биться на 58 году жизни

Накануне, 21 сентября, не стало актера Львовского академического духовного театра "Воскресение" Владимира Геляса.

Об этом сообщили на Facebook-странице театра.

Коллеги отметили, что актер навсегда останется в их памяти, как всегда радостный, импульсивный, добрый человек и партнер по сцене.

"Неизменный коллега, партнер, друг... в течение двух десятилетий он был рядом, играл спектакли, радовался, творил, грустил... он останется в нашей памяти как всегда радостный, импульсивный и добрый человек, партнер по сцене... не хватает слов, чтобы выразить сожаление и сочувствие его семье, детям, жене... Бывай, друг! Господь примет тебя в свои объятия и утешит, и успокоит!"- говорится в сообщении.

Владимир Геляс - актер Львовского театра "Воскресение". Родился 31 января 1963 года. Помимо многих театральных ролей, актер также сыграл в нескольких фильмах. В частности, в словацко-украинском фильме "Граница" и "Благородные бродяги".

Напомним, что актер и комик Энтони Джонсон, получивший популярность по роли в классическом фильме "Пятница", скончался в возрасте 55 лет.



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