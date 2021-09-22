ТЭС ДТЭК с начала года увеличили отпуск электроэнергии на 15%, а в отдельные месяцы станции работали больше установленного прогнозного баланса.
Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает "Цензор. Нет."
«Тепловая генерация «ДТЭК Энерго», отвечая на потребность энергосистемы в маневренных мощностях, несколько месяцев подряд работала полным составом оборудования, вырабатывая электроэнергию, что значительно превышало утвержденный прогнозный баланс», - сообщили в компании.
За 8 месяцев ТЭС ДТЭК произвели 16 млрд кВт.ч, что на 2 млрд кВт.год, больше чем за аналогичный период 2020 года.
«В самый кризисный месяц - июль, теплоэлектростанции компании отпустили почти 2,4 млрд кВт*ч электроэнергии, для чего было использовано более 1,4 млн т угля», - говорится в сообщении компании.
Внук Аллы Пугачевой, раскрывший свою болезнь, получил главную роль в театре: "Бабушка не дремлет"
Ведущая «Танців з зірками» показала своего мужа-миллионера на романтичной прогулке: "Такой состоятельный мужчина"
Танцор Поляковой после провала в "Холостячке" высказал Злате Огневич наболевшее: "Честно, неприятно"
Дочь Анджелины Джоли Захара ошеломила видом в супермаркете: «Что на ней надето?»
"Холостячку" Мишину в купальнике поздравляют с беременностью: "Животик себя проявляет"
В преддверии отопительного сезона компания активно пополняет запасы угля на складах ТЭС как за счет собственной добычи, так благодаря импорту. За январь-август этого года на шахтах ДТЭК Энерго ввели в работу 21 новую лаву и добыли почти 11 млн т угля марки «Г». Кроме того, компания первой среди отечественных компаний начала заблаговременный импорт топлива из Польши, Казахстана и США.
По состоянию на 22 сентября запасы угля на складах ТЭС ДТЭК Энерго выросли до 715 тыс. т.