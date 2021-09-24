В Лондоне на пресс-конференции бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко поцеловал в ухо боксер Александр Усик.

Поцелуй попал на видео и опубликован в Instagram.

Пресс-конференция проходила в рамках будущего боксерского шоу, созданного компанией Matchroom Boxing. Когда бывший чемпион отвечал на вопросы журналистов к нему сзади подошел Усик, по сведениям очевидцев, нежно поцеловал за ухо.

Ломаченко, исходя из его реакции, поступку друга не удивился. Шутки остаются одной из отличительных сторон Усика. Однако произошедшее оказалось явной неожиданностью для собравшихся вокруг журналистов.

"Сразу видно, кумовья", - написал один из подписчиков.

Ранее мы сообщали, что спортсмен Андрей Котельник сделал свой прогноз на будущий долгожданный поединок, между британцем Джошуа и украинцем Усиком. Котельник подчеркнул, что у обоих боксеров есть одна общая черта, она заключается в том, что оба боксера – олимпийские чемпионы. Соперникам досталось золото в 2012 году, во время Олимпиады, которая проходила в Лондоне. Котельник предположил, что если продолжительность боя достигнет предельных двенадцати раундов, то судьи поддержат в качестве победителя Энтони Джошуа. По словам Андрея Котельника оба боксера начали свою карьеру в любительском боксе, ушли из него и долго выступали в соответствующих категориях.

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