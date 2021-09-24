В западной части Украины возникла угроза подтоплений, поскольку дожди могут вызвать резкий подъем уровня воды в местных реках.
Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Угроза подтоплений сохранится на протяжении 24 и 26 сентября. Выйти из берегов может река Западный Буг. Она находится во Львовской области, на территории города Каменка-Бугская.
Спасатели сообщили, что на ребе уровень воды может подняться на уровень от 0,1 до 0,3 метра. В соответствии с прогнозами экспертов, вероятным остается затопление поймы. Сотрудники Госслужбы сообщили о введении желтого уровня опасности.
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Ранее мы сообщали, что украинцам предстоит пережить атаку сильного ветра и снегов. Резкое ухудшение погоды спрогнозировали на территории Карпат. Туристам, которые там остановились придется пережить ветер и дожди. Ухудшение погоды началось с вершины горы, которая называется Поп-Иван Черногорский. Туристический маршрут, который проходит по указанной территории обычно пользуется повышенным спросом, как у жителей нашей страны, так и специально ради подъема на гору прибывших иностранцев. Спасатели опубликовали отдельное видео, которое демонстрирует масштабы надвигающейся непогоды.
Напомним, что в Одессе объявили штормовое предупреждение
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