В западной части Украины возникла угроза подтоплений, поскольку дожди могут вызвать резкий подъем уровня воды в местных реках.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Угроза подтоплений сохранится на протяжении 24 и 26 сентября. Выйти из берегов может река Западный Буг. Она находится во Львовской области, на территории города Каменка-Бугская.

Спасатели сообщили, что на ребе уровень воды может подняться на уровень от 0,1 до 0,3 метра. В соответствии с прогнозами экспертов, вероятным остается затопление поймы. Сотрудники Госслужбы сообщили о введении желтого уровня опасности.

Ранее мы сообщали, что украинцам предстоит пережить атаку сильного ветра и снегов. Резкое ухудшение погоды спрогнозировали на территории Карпат. Туристам, которые там остановились придется пережить ветер и дожди. Ухудшение погоды началось с вершины горы, которая называется Поп-Иван Черногорский. Туристический маршрут, который проходит по указанной территории обычно пользуется повышенным спросом, как у жителей нашей страны, так и специально ради подъема на гору прибывших иностранцев. Спасатели опубликовали отдельное видео, которое демонстрирует масштабы надвигающейся непогоды.

Напомним, что в Одессе объявили штормовое предупреждение