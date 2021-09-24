На двадцатилетнюю украинку напали двое мужчин, в машину которых она села, чтобы добраться до Львовской области.

Об этом сообщает ТСН.

Правоохранители установили, что целью попутчиков девушки оказалось ограбление. Девушке нужно было добраться на территорию Львовской области из города Ивано-Франковска, в котором она находилась. Она предпочла воспользоваться попуткой, чтобы не тратить время на автобус. Водитель согласился доставить пассажирку в указанное место и пообещал, что плата за услугу будет умеренной.

Когда большая часть дороги оказалась уже позади напарник водителя неожиданно достал пистолет и направил его на юную пассажирку. Он потребовал, чтобы девушка немедленно отдала ему мобильный телефон и все деньги, которые у нее есть. Пассажирка открыла дверь автомобиля и выпрыгнула из него на ходу. Водитель машины сделал разворот и проследовал обратно. Случайный прохожий увидел, что произошло, попытался успокоить девушку, а затем вызвал на место правоохранителей. Подозреваемых задержали. Им грозит обвинение в разбое и тюремный срок до десяти лет.

Правоохранители уточнили, что подозреваемые сделали попытку скрыться, но не смогли. Ими оказались 17-ти 22-летний жители Ивано-Франковской области. Младшего из них ранее уже судили.

Напомним, что 17-летний парень приехал в Одессу ради грабежей, но ему не повезло: позорные кадры

Как сообщала Politeka, опасная воровка завелась на вокзале, обдирает до нитки: "Якобы ждет поезда"

Также Politeka писала, что гастролер из Николаева устроил налеты в Одессе: "пять ограблений за короткий срок"