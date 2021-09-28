В Украине с 30 сентября начнутся заморозки, которые продержаться до 3 октября.
Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
По данным спасателей, ночью 30 сентября, а также второго и третьего октября в Украине прогнозируют заморозки на почве и в воздухе с температурой от нуля до пяти градусов. В соответствии с прогнозом, указанное похолодание обойдет стороной большинство западных областей, а также побережье морей. В Госслужбе объявили желтый уровень опасности.
На территории северо-восточных областей прогнозируют заморозки в воздухе с температурой от нуля до трех градусов. Спасатели объявили в этих регионах оранжевый уровень опасности.
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В Киевской области также на днях прогнозируют заморозки на почве с температурой от нуля до пяти градусов, а также в воздухе, где ожидается от нуля до двух градусов. Там также объявлен желтый уровень опасности. 28 сентября сухую и относительно теплую погоду прогнозируют в большинстве областей нашей страны. Дневная температура составит от 12 до 15 градусов.
Ранее мы сообщали, что в ближайшее время в Украине днем вернется тепло, но особенно холодными станут ночи. Эту информацию подтвердила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, осень подходит к своему пику.
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