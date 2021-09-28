Доктор Евгений Комаровский рассказал украинцам, сколько времени уделяет пациентам на приеме и во сколько это обходится людям

Многие украинцы знают Комаровского как публичную личность. Врач активно ведет свои страницы в Сети, помогая людям советами на медицинские темы. Однако, помимо этого он все еще остается педиатром.

О том, как сейчас выглядит его работа с людьми вживую, Комаровский рассказал в программе «Зірковий шлях». В частности, доктор признался, что уже давно не проводит приемы за деньги.

«Я не принимаю за деньги уже давно», - отметил Комаровский.

Впрочем, люди продолжают к нему приходить. Однако, позволить себе прием у знаменитого врача могут не все. Доктор уточнил, что сейчас он в большинстве случаев принимает тех, кого держал на руках, когда они были еще младенцами.

«Люди приходят ко мне хвастаться! Не жаловаться, а хвастаться: «Нам годик», «Нам два», «Нам три». Прием займет 15 секунд», - пояснил Комаровский.

Иногда такие пациенты расстраивают врача «грустными» новостями. Педиатр уточнил, что речь о случаях, когда семьи, которые он знал, переезжают за границу.

«И они приходят ко мне прощаться. Мне хочется плакать», - признался Комаровский.

В том же интервью он рассказал, что на самом деле очень чувствительный человек, поэтому его легко расстрогать до слез.

Напомним, жена и дети Евгения Комаровского, которых он скрывает от лишних глаз: как выглядят и чем занимаются.

Как сообщала Politeka, доктор Комаровский показал, как выглядит его маленькая внучка.

Также Politeka писала, что доктор Комаровский едва не лишился жизни, врачи успели спасти.