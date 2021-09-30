Полицейские будут проверять у украинцев сертификаты о вакцинации от COVID-19 по QR-коду

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Для таких проверок специально разработали программное обеспечение, которое уже начали интегрировать на планшеты полицейских. С посмощзью программы полицейские смогут быстро проверить COVID-сертификат с Дії или сканировать бумажный его вариант.

Ожидается, что через несколько дней этот процесс полностью наладится и проверка сертификатов о вакцинации будет проходить примерно так, как сейчас это происходит с водительскими удостоверениями.

Отмечается, что если в Украине придется ввести локдаун из-за роста случаев заболевания, то вакцинированные будут иметь привилегии. Но чтобы ими воспользоваться, необходимо носить с собой COVID-сертификат с QR-кодом для проверки правоохранителями подлинности документа.

По данным Минздрава по состоянию на 30 сентября, за минувшие сутки 126003 человека были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 73816 человек, полностью иммунизированы - 52187 человек.

С начала прививочной кампании привито 7000535 человек, из них получили одну дозу - 7000533 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5617457 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 12 617 990 прививок.

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