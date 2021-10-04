Коллеги Анатолия Вершигоры передают свои искренние соболезнования родным и близким покойного
В столице после продолжительной борьбы с серьезной болезнью ушел из жизни директор городского Центра экстренной медицинской помощи Анатолия Вершигоры, ему было 70 лет.
Об этом сообщили на официальной странице предприятия в Facebook.
Пройдя путь от рядового врача до главы организации, он знал особенности работы центра до мельчайших деталей. Вершигора был Заслуженным врачем Украины, работе в скорой помощи он отдал 45 лет своей жизни, а на должности директора городской скорой проработал 32 года.
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Вершигора посвятил всю свою жизнь медицине, верно служил людям, пропускал через свое сердце чужую боль и беды. Коллеги Анатолия отмечают, что тот был мудрым руководителем и стремился довести работу в центре до четкости часового механизма.
"В эту тяжкую и скорбную минуту коллектив центра выражает искреннее соболезнование родным Анатолия Васильевича. Сегодня, разделяя вашу боль, мы сердцем и мыслями с вами. Упокойтесь з миром, Анатолий Васильевич. Светлая Вам память!", - написали коллеги Анатолия.
О времени и месте прощания с Анатолием Васильевичем Вершигорой будет сообщено позже.
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