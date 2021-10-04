Неприятный эпизод произошел во время матча украинской Премьер-лиги между "Металлистом" и "Минаем" в Харькове.
В перерыве между таймами капитан закарпатской команды Евгений Селезнев вступил в перепалку с одним из местных фанатов. Ветеран украинского футбола, известный своим непростым характером, был готов подраться с болельщиком.
Об инциденте сообщили в Telegram-канале "Металлиста".
Перед выходом на поле на второй тайм игры болельщики начали выкрикивать в адрес 36-летнего нападающего призывы возвращаться в Россию, где он играл в 2016 году. Бывший игрок сборной Украины готов был драться с фаном из-за его слов.
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"Я же тебя сейчас вытащу, башку оторву. Хочешь? Можно я сейчас сюда выйду? Нет? А можете мне его вытащить?", — кричал футболист, обращаясь сначала к фанату, а затем к стюарду.
Вмешательство спокойного стюарда, который попросил ребят сесть, а Евгения не пустил в сектор, погасило конфликт.
Напомним, что Евгений Александрович Селезнев — украинский футболист, нападающий клуба Минай. Провел 58 матчей и забил 11 голов за национальную сборную Украины. Чемпион Украины, обладатель Кубка Украины и Кубка УЕФА, финалист Лиги Европы.
Напомним, футболиста Селезнева едва не похитили в Донецке.
Как писала Politeka, Селезнев заступился за Усика.
Также Politeka писала, супруга Селезнева похвасталась роскошной фигурой на фотосессии.