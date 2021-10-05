Все было тесно и душно...

Украинцы, которые уезжают в Польшу, вынуждены рисковать здоровьем и жизнями ради того, чтобы заработать средства.

Из-за того, что в Украине люди не могут найти работу с достойной оплатой труда, им приходиться оббивать пороги зарубежных фирм, руководители которых даже не заботятся о безопасных условиях.

Свой печальный опыт описал украинец Станислав, который работал в Польше в мае 2021 года.

Станислав обратился в агентство MM Work Force Professional Sp. и его решали устроить на склад одежды. Но сюрпризы начались уже в дороге. Он ехал в автобусе из Запорожья в Познань два дня: внутри не было даже туалета.

По словам украинца, условия проживания в поселке Робаково оказались адскими. Более того, в доме было много соседей, половина которых агрессивные и пьяные.

"Меня поселили в цокольный этаж, в комнату на двоих, две кровати были расположены близко очень, разделить не получится из-за барного холодильника и двери, все было тесно и душно", - вспоминает Станислав.



В жилье соседи постоянно употребляли алкоголь и устраивали драки. Одной из таких потасовок и стал свидетелем украинский заробитчанин.

В комнату к Станиславу подселили другого рабочего. Как оказалось, он был алкоголиком. Всю ночь он не мог найти телефон, который лежал под подушкой.

"Когда он успокоился и сел на мою кровать, через пару минут он ее обрыгал, и тогда я принял решение уйти с работы и искать другую работу. Я спал на холодном полу без матраса и одеяла и подушки", - вспоминает Станислав.

Он рассказал всю эту историю, чтобы доверчивые украинцы все проверяли перед тем, как ехать на зароботки.

Напомним, что в Польше бьют тревогу из-за нехватки украинских заробитчан.

Как сообщала Politeka, в Польше сообщили, сколько украинцев переехало в страну во время карантина.

Также Politeka писала, что в Польше без вести пропали жители Львовщины, родные просят о помощи.