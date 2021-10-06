Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что певица Алла Пугачева не счастлива в браке с Максимом Галкиным.

Об этом он заявил в интервью WomanHit.

По словам критика, люди не видят настоящего состояния Пугачевой.

«Я не вижу ее счастливой! Мне больно смотреть на сегодняшнюю Пугачеву — я вижу больную женщину, совершенно несчастную, растерянную. Вот она сидит в телеэкране и глупо улыбается», — сказал Соседов.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева опубликовала новое фото со своим мужем, пародистом Максимом Галкиным.

Заметим, что Максим Галкин на фото выглядит очень молодым, что и обсудили фанаты пары под постом.

"Бабушка с внуком", "Мама и сынуля", "Уж очень тут Галкин молод. Такое впечатление будто он ее сын", "Не той дорогой пошел", "И всюду она обнимает его, а он ее никогда, обратите внимание, просто ему стыдно, а она давно призналась, что скромностью никогда не страдала, наглая просто...", - пишут фаны.

Ранее Politeka писала, что Максим Галкин засветил, как питается Пугачева и их дети: "Что может быть вкуснее...".

Напомним, что Галкин неожиданно изменил внешность и перестал быть похож сам на себя: "Пабло, это ты?".

А еще Politeka сообщала, что дочь Пугачевой Орбакайте с укладкой и обновками поразила внешним видом: "Вся в маму".