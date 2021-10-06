Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский рассказал о своей национальной самоидентификации.
Стоит напомнить – Милевский, который недавно завершивший карьеру, родился именно в Беларуси.
Своими мыслями он поделился в эфире Youtube-канала Ходят слухи (чтобы посмотреть его доскрольте до конца страницы).
Он отметил, что в Минске его мало, кто узнает. Да и сами люди спортсменами практически не интересуются. В городе очень спокойно и тихо.
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"Меня в Минске вообще мало кто узнаёт. Мне это нравится, могу поехать на метро, автобусе – никто не будет подходить фотографироваться. Минск – город специфический. Там спортсменов вообще не знают. Не знаю почему — может, не увлекаются. Там очень спокойно", – отметил он.
Милевский пояснил, что в Киеве совсем по-другому - здесь бесконечные пробки, суета, время бежит. Вроде только одно дело сделал, а прошло уже полдня.
"Я ощущаю себя скорее белорусом. Я родился в Минске. Но Киев и Минск – два моих родных города, не могу сказать, что ближе к сердцу", – пояснил спортсмен на вопрос: "Вы украинец или белорус? Кем себя ощущаете".
Напомним, что Милевский слил разговор с Михайличенко, запись взорвала сеть.
Как сообщала Politeka, Милевский помог Динамо добыть яркую победу.
Также Politeka писала, что Милевский с трудом подобрал слова, рассказывая о протестах в Беларуси.