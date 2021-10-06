Оборот грузовых вагонов в Укрзализныце ухудшился и с начала года грузы доставляются на целые сутки дольше.

Об этом свидетельствуют данные Укрзализныци.

Так, оборот полувагонов с показателя 6,21 увеличился до 7,27 суток. Общая цифра оборота подвижного состава УЗ также ухудшилась: с 7,16 в январе 2021 года она выросла до 8,36 суток в сентябре.

В октябре, по словам грузоотправителей, ситуация стала еще напряженнее, и начала угрожать стабильности поставок. Так, по словам главы Ассоциации производителей цемента Украины «Укрцемент» Павла Качура, «Укрзализныця» не поставляет вовремя вагоны под цемент, а уже прибывшие в пункт назначения вагоны по несколько суток ждут своей очереди на разгрузку. Из-за этого потребители получают продукцию с опозданием, что срывает сроки масштабных проектов, в частности президентской программы «Большая стройка».

В свою очередь гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что качество услуг УЗ постоянно ухудшается, а в последние месяцы ситуация стала критической. Но компания, используя свое монопольное положение на рынке, снова повышает тарифы на перевозку.