«НЭК Укрэнерго» опубликовала проект повышения тарифа на услуги диспетчеризации электроэнергии на 2022 год на 60%, до 63,02 грн/МВт*час. Но такое решение необоснованно, и неприемлемо в условиях экономического спада, который фиксируется в Украине.

Зато, при условии оптимизации расходов «НЭК Укрэнерго» имеет возможность снизить тариф на диспетчеризацию.

Об этом говорится в письме Федерации работодателей Украины (ФРУ) к председателю Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКЕРКП) Валерия Тарасюка.

«Увеличение тарифа на диспетчеризацию электроэнергии приведет к дополнительным расходам украинских работодателей в объеме 3,4 млрд грн, что в условиях экономической рецессии приведет к негативным социально-экономическим последствиям», - подчеркивают в ФРУ. Основной причиной повышения тарифа является рост расходов на приобретение вспомогательных услуг (ГП) с 9 млрд грн (в действующем тарифе) до 16,7 млрд грн, то есть на 85%.

Но такие расчеты не являются объективными, подчеркивают в ФРУ.

«По информации, которая размещена на официальном сайте «Укрэнерго» с февраля по сентябрь 2021 года компания потратила на приобретение вспомогательных услуг 3,6 млрд грн. А значит, фактически приобретение ГП по 2021 год составит примерно 5,4 млрд грн – то есть на 40% меньше, чем заложено в действующий тариф. Учитывая реальный объем потребления ГП и отсутствие структурных изменений на рынке, объем расходов на приобретение этих услуг в 2022 году составит примерно 6 млрд грн», - подчеркивают в ФРУ.

Таким образом, учитывая реальный уровень потребности во вспомогательных услугах, «НЭК Укрэнерго» имеет возможность оптимизировать структуру тарифа и установить тариф на диспетчерское управление на 2022 год на уровне не выше 15 грн/МВт*ч, резюмируют в ФРУ.

Как известно, «Укрэнерго» также предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии на 56%, до 458,83 грн/МВт*час. Хотя в 2020 году тариф на передачу повышался трижды, и вырос в результате более чем вдвое - со 113 грн МВт-ч до 293,93 грн за МВт-час.

Заместитель директора Департамента аналитических исследований Федерации работодателей Украины Ольга Кулик заявила, что по подсчетам ФРУ, рост тарифа обойдется промышленности в 30 млрд грн в год, и в такой ситуации под угрозой окажется существование промышленности в Украине.