Народный артист Украины Алексей Горбунов признался, что является фанатом бокса и поклонником Майка Тайсона, а его кумирами многие годы остаются Вася Ломаченко и Саша Усик.

Алексей Горбунов рассказал об этом в интервью Андрею Шахову-младшему для Sport Arena TV. Кроме того, он сказал, что ему все равно, как хейтят Усика и Ломаченко, и поддержал украинских чемпионов мира.

По его мнению, спортсмены и артисты имеют полное право высказывать свою позицию, а оценивать их нужно по делам, а не словам.

"А что, Усик не имеет права сказать то, что он думает? Он мирового уровня спортсмен. Он не политик. Это они пусть за базаром следят: он сегодня сказал, завтра войну начнут. А спортсмены и артисты пусть говорят, что думают. Это мое фака-маза мнение", - отметил артист.

Горбунов также признался, что на своей шкуре прочувствовал хейтинг. Он сам успел сняться у выдающегося французского режиссера, в известном сериале, но об этом никто не говорит. По его словам, главная забава многих людей - хейтить тех, кто в стране показывает всему миру, что мы петь умеем, драться умеем, кино можем снять.

Напомним, что Александр Усик рассказал, о чем мечтает после победы над Джошуа.

Как сообщала Politeka, Усик высказался по поводу фотографий спортсменов с россиянами.

Также Politeka писала, что Усик после победы повезет чемпионские пояса в Крым.