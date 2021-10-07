Народный артист Украины Алексей Горбунов признался, что является фанатом бокса и поклонником Майка Тайсона, а его кумирами многие годы остаются Вася Ломаченко и Саша Усик.
Алексей Горбунов рассказал об этом в интервью Андрею Шахову-младшему для Sport Arena TV. Кроме того, он сказал, что ему все равно, как хейтят Усика и Ломаченко, и поддержал украинских чемпионов мира.
По его мнению, спортсмены и артисты имеют полное право высказывать свою позицию, а оценивать их нужно по делам, а не словам.
"А что, Усик не имеет права сказать то, что он думает? Он мирового уровня спортсмен. Он не политик. Это они пусть за базаром следят: он сегодня сказал, завтра войну начнут. А спортсмены и артисты пусть говорят, что думают. Это мое фака-маза мнение", - отметил артист.
Заметно исхудавшая Пугачева обеспокоила видом в обтягивающих джинсах: "Ноги приделали чужие, что ли"
Пенсионеры будут получать больше, раскрыты суммы: "Уже с 1 декабря"
Экс-возлюбленный Тины Кароль наконец объявил о свадьбе, как выглядит невеста: "Сюрприз!"
Мартыновская не сдержала эмоций, комментируя отношения с Хименесом-Браво: "Нас рассекретили"
Победителя Холостячки со Златой Огневич "разгадали" задолго до финала: "Красиво смотрятся"
Горбунов также признался, что на своей шкуре прочувствовал хейтинг. Он сам успел сняться у выдающегося французского режиссера, в известном сериале, но об этом никто не говорит. По его словам, главная забава многих людей - хейтить тех, кто в стране показывает всему миру, что мы петь умеем, драться умеем, кино можем снять.
Напомним, что Александр Усик рассказал, о чем мечтает после победы над Джошуа.
Как сообщала Politeka, Усик высказался по поводу фотографий спортсменов с россиянами.
Также Politeka писала, что Усик после победы повезет чемпионские пояса в Крым.