Политолог Александр Кочетков рассказал о главных элементах, которые формируют революционные настроения общества и из каких вообще состоит революция.

Об этом он рассказал у себя в блоге.

Прежде всего ведущий отмечает, что повод для революции так просто с ничего не сконструировать. А именно это, подчеркивает он, и является определяющим для революции, ведь люди должны иметь причину, чтобы бесплатно собраться на улице и протестовать. «Никакие деньги не заставят барышень в норковых шубах голыми руками выковыривать брусчатку. Тот специалист, который изобретет работающую формулу революционного повода, заслуживает Нобелевской премии в области политтехнологии, если она будет учреждена», - говорит Кочетков.

С другой стороны, рассуждает эксперт, повод для революции обычно и так дает власть. «Люди видят, как власть жирует и занимается коррупцией при полной безнаказанности», - подчеркивает он. Как объясняет эксперт, предпосылкой для развертывания революции может стать как кризисная ситуация с экономикой, так и несправедливое распределение общественных благ. К тому же, отмечает Кочетков, в Украине обычно присутствуют обе эти причины.

То есть, заключает он, революция требует соответствующей ситуации. «Но известная Ленинская формула устарела, а для Украины она вообще не подходит, потому что все 30 лет независимости наши верхи не могут править по-старому, но правят в свое удовольствие», - констатирует политолог.

Ведущий отмечает, что, хотя украинцы протестуют и регулярно, но это не длится долго и вообще проходит как-то не основательно. С другой стороны, он называет Оранжевую революцию, Революцию достоинства и электоральную революцию при Порошенко довольно успешными протестами.

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