Депутат от партии «Слуга народа» Роман Грищук рассказал о том, что в Украине есть серьезные проблемы с зарплатами учителей, и назвал сумму, которая была бы достойной оплатой их труда.

Об этом он рассказал на канале «Znaj.24».

Грищук объясняет, что с зарплатой учителей есть две проблемы, первая из которых - это в целом сумма, а вторая - система выплаты. «Если вы молодой учитель, то вы заходите на минимальную заработную плату, с которой в Киеве невозможно жить», - констатирует он. А на достойную оплату, говорит политик, стоит рассчитывать только с выслугой лет, будучи классным руководителем и занимаясь другой деятельностью.

Также он отмечает, что закон об образовании предусматривает, что в 2023 году учитель должен как минимум получать 3 минимальные заработные платы, примерно 20 тысяч гривен. «На 40% увеличилась образовательная субвенция с момента, когда мы пришли к власти. Это не соответствует тому, что на самом деле должно быть (из-за инфляции, - Ред.)», - констатирует депутат. С другой стороны, добавляет Грищук, из-за надбавки, которые являются важным фактором в этом вопросе, не удается даже определить среднюю зарплату учителя.

Как сообщала Politeka, Степанюк рассказал о сокращении и урезании субсидий с 1 октября.

Также Politeka писала о том, что Гаврилечко рассказал, к чему приведет увеличение цены на газ.

https://youtu.be/MkMH2RY-JbU