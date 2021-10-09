В субботу, 9 октября, на горе Поп Иван Черногорский (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей) температура воздуха опустилась до -9° С.
Об этом информируют на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.
"По состоянию на 8:30 9 октября на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, температура воздуха -9 ° С, ветер восточный, 18 м/с.", - говорится в сообщении.
Такое известие вместе с красноречивым фото вызвало бурную реакцию.
«-9C! Вауу», «Ого, уже зима», «Клаааас... тоже хо зимы и много снега и мороза градусов 10», «Стужа…», «Так все быстро меняется!!! Так солнце и + 6, то снег и -9!!!», - пишут в комментариях.
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Отметим, в течение 9-10 октября на всей территории Украины будет преобладать сухая и теплая осенняя погода с переменной облачностью. Температура в среднем составит + 12-14° C.
Однако уже со вторника погода начнет меняться и в Украину придут дожди.
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