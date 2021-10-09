Так все быстро меняется!

В субботу, 9 октября, на горе Поп Иван Черногорский (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей) температура воздуха опустилась до -9° С.

Об этом информируют на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

"По состоянию на 8:30 9 октября на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, температура воздуха -9 ° С, ветер восточный, 18 м/с.", - говорится в сообщении.

Такое известие вместе с красноречивым фото вызвало бурную реакцию.

«-9C! Вауу», «Ого, уже зима», «Клаааас... тоже хо зимы и много снега и мороза градусов 10», «Стужа…», «Так все быстро меняется!!! Так солнце и + 6, то снег и -9!!!», - пишут в комментариях.

Отметим, в течение 9-10 октября на всей территории Украины будет преобладать сухая и теплая осенняя погода с переменной облачностью. Температура в среднем составит + 12-14° C.

Однако уже со вторника погода начнет меняться и в Украину придут дожди.

Напомним, что синоптик рассказала, какой будет зима в условиях глобального потепления: «Два разных климата».

Как сообщала Politeka, украинцам рассказали о нестабильной погоде: к чему готовиться.

Также Politeka писала, что в Украину идут первые морозы: свежий прогноз.