Труппа Современного театра Киева, в которой играет народная артистка Ольга Сумская, постоянно гастролирует на Донбассе - сама актриса, не боится ехать туда с концертами.
Она отметила, что для украинских артистов такие поездки очень важны, ведь у многих ее коллег там остались родные. Об этом актриса рассказала в эфире телеканала Украина 24.
Ольга Сумская говорит, что на гастролях на Донбассе была с коллегами с первых дней войны, при поездке в регион она не думает о страхе.
"Я просто хочу пообщаться с этими людьми, хочу посмотреть им в глаза, ведь им сегодня тяжелее всего живется. Меня там больше всего поражает, как люди держатся. При любых обстоятельствах они не едут из страны, выживают, находят в себе силы зарабатывать копейку – я даже не знаю, как", – сказала она.
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По словам Ольги Сумской, "безысходность, безденежье и потеря близких — это все, что сегодня их окружает". А своим приездом актеры театра дарят им надежду и отвлекают от негатива.
"Своим приездом мы дарим им надежду, отвлекаем от негатива. Это и есть наша дипломатическая миссия", — добавила она.
Напомним, что муж Сумской Борисюк начал резко дергаться прямо за обедом, артистка напугана.
Как Politeka писала, Сумская пришла в ярость от выходки соседей, появились кадры.
Также Politeka сообщала, что 55-летняя Сумская в спортивном костюме смутила постаревшим видом: красноречивые кадры.