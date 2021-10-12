В центр Киева начали стягивать военную технику - появилась информация о происходящем.

На Михайловской площади в Киеве 12 октября наблюдается много техники и военных.

Выяснилось, что 13-17 октября готовится демонстрация современного вооружения украинской армии и подразделений ГСЧС, а сегодня, 12 октября, происходит репетиция к мероприятию.

К слову, в Киевской области мужчина в камуфляже открыл огонь по семье с ребенком - известно о раненных.

На видео, которое появилось в сети видно, как мужчина, женщина и их дочь садятся в машину. В какой-то момент появляется мужчина в камуфляже и начинает стрелять в водителя.

Сейчас полиция ищет стрелявшего злоумышленника.

"Неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего молодого человека, который вместе с 28-летней женой садился в машину. Мужчина ранен в ногу, поврежден автомобиль", - говорится в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что неадекват начал размахивать пистолетом перед мамой с 7-летним ребенком

Также politeka сообщала, что украинец устроил стрельбу на собственной свадьбе

Кроме того Politeka информировала о том, что бандиты забрались в дом семьи на Одесчине, хозяину пришлось отстреливаться