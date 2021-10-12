В центр Киева начали стягивать военную технику - появилась информация о происходящем.
На Михайловской площади в Киеве 12 октября наблюдается много техники и военных.
Выяснилось, что 13-17 октября готовится демонстрация современного вооружения украинской армии и подразделений ГСЧС, а сегодня, 12 октября, происходит репетиция к мероприятию.
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К слову, в Киевской области мужчина в камуфляже открыл огонь по семье с ребенком - известно о раненных.
На видео, которое появилось в сети видно, как мужчина, женщина и их дочь садятся в машину. В какой-то момент появляется мужчина в камуфляже и начинает стрелять в водителя.
Сейчас полиция ищет стрелявшего злоумышленника.
"Неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего молодого человека, который вместе с 28-летней женой садился в машину. Мужчина ранен в ногу, поврежден автомобиль", - говорится в сообщении полиции.
Ранее сообщалось, что неадекват начал размахивать пистолетом перед мамой с 7-летним ребенком
Также politeka сообщала, что украинец устроил стрельбу на собственной свадьбе
Кроме того Politeka информировала о том, что бандиты забрались в дом семьи на Одесчине, хозяину пришлось отстреливаться