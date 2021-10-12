Циклон с юго-востока принесет в Украину дожди со снегом - синоптики дали прогноз.
Синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook, что 13 октября сильные дожди ожидаются в Черкасской, Полтавской, Херсонской и Николаевской областях.
Непогода затронет некоторые районы Днепропетровщины, Кропивницкий с его районами.
Плохая погода будет наблюдаться на Прикарпатье, а в Карпатах ожидается снег.
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Ранее сообщалось, что на украинскую землю в середине октября обрушился мороз и выпал снег, также ограничена видимость из-за густого тумана.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
Так, гору Поп Иван Черногорский заснежило межгорную, випал снег и на долине Драгобрат, что на высотах 1300-1707 метров над уровнем моря.
Температура воздуха на Белом Слоне по состоянию на 09:30 опустилась до -1 °С, там шел снег и дул юго-западный ветер, 5 м/с. Погода в районе гор облачная, туманная.
Снег выпал в районе горнолыжного курорта Драгобрат в массиве Свидовец.
Напомним, что синоптик рассказала, какой будет зима в условиях глобального потепления: «Два разных климата».
Как сообщала Politeka, украинцам рассказали о нестабильной погоде: к чему готовиться.
Также Politeka писала, что в Украину идут первые морозы: свежий прогноз.