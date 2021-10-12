Профессиональный астролог и астропсихолог Альбина Пономаренко рассказала, что Украина находится в своем звездном часе, и в ближайшие три года ее ждет расцвет.

Об этом она сказала в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24”

Альбина Пономаренко рассказала, когда для Украины начнутся благоприятные даты, и для нее наступит расцвет.

“Есть такие циклы прогрессивной Луны, 30-летние циклы, и вот сейчас Украина находится как раз в звездном своем часе. То есть, это период с 2021 по 2023 год. Все, что будет с нами происходить — это расцвет, это кульминация. Поэтому, все, что от нас зависит, как от народа, и от нашего правительства, это не упустить хорошие возможности, которых у нас очень много”, - сказала Пономаренко.

Она отметила, что у Украины с 12 по 23 октября начинается судьбоносный период.

“Это период, когда у нас очень много разных кармических аспектов. Это значит, что здесь могут быть очень важные судьбоносные решения, события. Маленькие, большие, отставки, новые назначения. Возможно, даже принятие новых законов. 12 числа могут быть какие-то проверки на законность, на правильность пути, на правильность нашего вектора украинского. 17 октября могут быть какие-то недовольства. Но не очень значительные. Ну и 21 октября очень хороший аспект”, - добавила астролог.

По ее словам, когда у Украины был предыдущий благоприятный период, это было связано с укреплением курса гривны, и снижением заболеваемости на COVID-19.

“Что касается ближайших прогнозов именно для Украины, то мы видим, что они хорошие. И даже начало 2022 года, январь-февраль, у нас очень хорошие аспекты идут. Они связаны со многими событиями. Вот, например, предыдущий аспект был связан со встречей Байдена и Путина, где Байден заявил о том, что он поддерживает Украину. И следующее касание будет как раз в октябре, 21 числа. Поэтому, мы можем смело предполагать, что это какая-то встреча в верхах может быть. Может быть, Байдена и Зеленского. Может быть, Зеленского и Путина”, - подчеркнула Альбина Пономаренко.

Она отметила, что эти аспекты перекликаются с аспектами в жизни президента Украины Владимира Зеленского.

“У него карма миротворца и дипломата. (Возможно, он сможет завершить войну на Донбассе, - ред.), у нас будет несколько таких точек. 3 декабря, или 28 февраля. Или дальше в 2022 у нас будет несколько хороших событий”, - сказала астролог.

Как сообщала Politeka, астролог Пономаренко рассказала, что главные счастливчики этой осени — это Водолеи, которые родились с 10 по 18 февраля.

Также Politeka сообщала, что астролог Альбина Пономаренко заявила о внутренней политике, что с 13 июля 2022 года идёт очень хорошая консолидация.



