Нынешний рост заболевания коронавирусом в Украине и вспышка "Дельты" - это "итальянский сценарий", который наблюдался в Италии в начале пандемии.

В Украине зафиксирован антирекорд - почти 19 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом и с каждым днем ситуация все хуже. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире ТСН.

Он отметил, что сегодня "Дельта" показывает такой стремительный рост, который был в начале пандемии в Италии, а госпитализированые - это тяжелые пациенты или кислородозависимые. Это еще хуже, чем было весной в нашей стране.

Виктор Ляшко предупредил, если так пойдет и дальше, то вся страна попадет в "красный" уровень карантина - из-за этого не исключен и новый локдаун. В то же время министр добавил, что система здравоохранения пока справляется, но неизвестно, что будет дальше.

Министр здравоохранения призвал украинцев вакцинироваться и не откладывать прививку на потом.

"Вакцина есть в свободном доступе. Медики готовы и могут вакцинировать, просто нужно вакцинироваться", - резюмировал Ляшко.

Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

Как сообщала Politeka, как будет работать транспорт и магазины в случае локдауна.

Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.