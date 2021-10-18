Пассажиры загрузились в самолет вовремя и все прошли соответствующий контроль и заняли свои места, но неожиданно вылет самолета задержали из-за украинки.

У женщины оказался положительный тест на коронавирус, и она "зависла" между самолетом и аэропортом. Детали инцидента сообщил Эрик Хартман на своей странице в Twitter.

Самолет авиакомпании SkyUp 15 октября прилетел из Запорожья в аэропорт Хургады, Египет. Через несколько часов этот же борт должен был забрать пассажиров из Хургады на Киев. Вылет был запланирован на 14:25. Однако в указанное время самолет не вылетел, хотя все пассажиры вовремя прошли таможенный контроль и регистрацию на рейс.

Бортпроводница сообщила раскрасневшимся от жары пассажирам, что человек потерял посадочный талон, и они не могут его взять. Затем подают версию, что у пассажира нет страховки.

Через два часа к пассажирам вышел командир самолета и наконец объяснил, что же произошло. На предыдущем рейсе в Египет из Запорожья прилетела женщина с положительным тестом на коронавирус.

Она прилетела вместе с семьей, и они спокойно уехали в гостиницу, а ее оставили в аэропорту. Каким образом пассажирка с таким тестом попала на борт самолета еще в Запорожье – загадка.

В аэропорту Египта командиру экипажа поставили ультиматум – разрешение на взлет не дадут, если на борт не заберут эту пассажирку в Украину. Как признался командир, протоколов на действия в таких ситуациях просто нет.

Обращение к консулу ничего не дали, отмечается, что он "просто культурно послал". По факту – человек вышел из самолета, но еще не на территории Египта, а просто повис в воздухе и решать проблемы должна авиакомпания.

Через 4 часа несчастную пассажирку с коронавирусом одевают в костюм химзащиты, обклеивают пленкой карантинные места и самолет взлетает.

"Действия командира были адекватными, нам даже командир передал шоколадку за то, что ребенок летел на руках у родителей. Выводы про украинцев: большинство были готовы оставить соотечественницу на чужбине, так что рассчитывайте только себя", - резюмировал Хартман.

Напомним, что самолетам Беларуси запретили летать в ЕС, скандал набирает обороты: требования и список стран.

Как сообщала Politeka, самолет с пассажирами летевший из Стамбула в Киев совершил аварийную подсадкуъ.

Также Politeka писала, что на борту самолета, который летел из Киева в Доминикану произошел конфликт между пассажирами.