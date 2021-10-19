Украинский певец Олег Винник рассказал, что не ездит гастролировать для поклонников в России.

О своей позиции артист рассказал в интервью "Главкому".

"Я никогда там не выступал. Сейчас даже не думаю об этом. Мне круто здесь, ко мне на концерты ходят люди, я их люблю и за это отвечаю. Никакие деньги, никакой пафос не изменят этой позиции. Потому что потом тебя будут считать предателем? Это на всю жизнь. И это не позиция артиста, это позиция человека”, - заявил Винник.

По словам артиста, за последние годы ему несколько раз предлагали выступить в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что Олег Винник перенес новые концерты из-за проблем со здоровьем, о чем рассказал в своем обращении к поклонникам.

Артист обратился к фанатам на своей странице в Инстаграм. Так, Винник объявил, что не сможет провести концерты в Запорожье.

Певец пояснил, что не может выступить перед зрителями из-за проблем со здоровьем.

"По состоянию своего здоровья я не смог провести эти концерты…два в день. И, всего-навсего из-за обычного ларингита, с которым я уже езжу четыре недели. Так произошло, мы не роботы. Но мне очень тяжело и больно это воспринимать», - заявил певец.

Он поблагодарил поклонников за понимание и заверил, что обязательно проведет концерты, а все купленные билеты останутся действительными.

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