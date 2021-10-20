Крымский татарин Эрфан Кудусов в программе «On target с капитаном Гари Табах» рассказал о том, почему решил уехать из Украины.

«Уехать я решил из Украины еще в 2010 году, думал, что с этой страной все. Я хотел уехать на Запад, или на Восток, или на Юг, вообще куда-нибудь из бывшего «совка». Потому что я не видел шансов никаких с Януковичем. Я готовился, думал, продам бизнес, квартиру, и вообще был настроен уехать, потому что перспектив не видел. Пока не наступил 2013 год», - рассказывает он.

Волею случая Кудусов оказался в Киеве по контракту. Работал, возглавлял небольшую компанию в центре города.

«Я был директором Лукьяновского рынка. Меня пригласили исправить финансово-хозяйственную деятельность. Знали, что я не ворую, хорошая зарплата. И в этот момент начался Майдан. Я нет-нет, и выходил с флагом крымско-татарским. Хотел показать, что в Украине не только украинцы живут, но и другие национальности, еще одна коренная национальность, крымские татары», - отмечает он.

Кудусов говорит, что демонстрировал свою личную позицию. Не позицию Меджлиса или всего народа.

«А когда начали убивать людей, я приехал в Крым, это было 22 или 23 февраля, на волне того, что в Крыму что-то хорошее тоже начнется. А началось ровно противоположное, начался захват. Я пробыл в Крыму с момента приезда из Киева ровно неделю. 26 февраля я был на том митинге под Верховным советом Крыма. Был призыв к крымско-татарским мужчинам, женщины, старики и дети остались дома», - вспоминает Кудусов.

Он отмечает: практически весь крымско-татарский народ не хотел оккупации Россией. Хотя были несколько семей, которые переметнулись на сторону Путина.

Politeka писала о том, что международный саммит «Крымская платформа» может стать отправной точкой для создания эффективных международных механизмов деоккупации Крыма.