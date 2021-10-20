В украинском ВУЗе на учителя физики учится один студент, но парень не уверен,что будет работать по специальности в дальнейшем.

Тенденция на естественные специальности каждый год уменьшается, сообщает "Суспільне".

В этом году в "Черниговский коллегиум" на учителя физики поступил только один абитуриент Ростислав Корниенко.

"Страшные у меня результаты, 103 балла из ВНО. Честно говоря, это было почти спонтанно. Вообще, в школе класса до 11 я физику не любил. Но под конец школы я решил, что, все же, хочу пойти на физику", – рассказывает студент.

Парень рассказал, что не знает будет ли работать учителем, ведь зарплаты маленькие.

Известно, что зарплата молодого учителя в Украине примерно 7 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что вднепровском вузе преподавательница обматерила студента, опоздавшего на пару, а также угрожала «умножением его на минус ноль».

За опоздание на лекцию на 3 минуты преподавательница учебного заведения обматерила студента. Из контекста беседы можно понять, что студент уже не в первый раз приходит на лекцию с опозданием.

«Я больше повторять не буду. И предупреждать не буду, потому что я не Минздрав. Умножу на минус ноль», - сказала преподавательница.

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