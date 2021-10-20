За реализацию проекта комплексно отвечает Corum Group (ДТЭК Энерго). Работа Corum Group заключается в том, что в строительстве будут задействованы все сервисные и производственные площадки компании.

«Впервые в истории независимой Украины будет реализован уникальный и масштабный проект в горно-металлургической отрасли, который позволит обеспечить стабильную работу ЗЖРК до 2055 года. Реализация данного проекта стала возможной благодаря поддержке наших акционеров и партнеров. Строительство Южного вентиляционного ствола № 2 – это пример нацеленной в будущее грамотной стратегии развития и честного партнерства, результаты которого будут приносить плоды не одно десятилетие», - заявил Дмитрий Колесников, Генеральный директор ЧАО «ЗЖРК».

На Запорожском железорудном комбинат начали строительство Южного вентиляционного ствола № 2. Об этом заявили в среду на открытии стройплощадки. Такой проект нового ствола на горнорудном предприятии строится впервые за 30 лет.

Речь идет о проходке вертикального ствола до глубины 340 метров в сложных горно-геологических условиях и всех работах по строительству комплекса поверхности ствола под ключ, а также использование способа искусственного замораживания грунтов.

«Шахтостроение – одно из важнейших направлений работы Corum Group. У нашей команды огромный опыт строительства вертикальных и наклонных стволов, линейной проходки – в Украине, Казахстане и во Вьетнаме. Строительство Южного вентиляционного ствола № 2 на ЗЖРК – уникальный и при этом очень сложный проект, и для нас важно, что такой беспрецедентный для Украины за более чем тридцать лет реализуем именно мы. Мы уверены, что наша экспертиза обеспечит успешный результат для клиента», - уточнил Михаил Потапов, Генеральный директор Corum Group.

Стоимость двух этапов проекта составляет около 81,64 млн долларов и обещает увеличить объемы добычи руды с Переверзевского месторождения, где осуществляется строительство, с нынешних 0,5 млн тонн до 2 млн тонн и создаст более 1 500 новых рабочих мест, а также обеспечит рост налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, дав толчок дальнейшему развитию экономики региона и страны.

Ильдар Салеев, Генеральный директор ДТЭК Энерго, дополнил, что Corum Group – отличный пример трансформации украинского бизнеса в компанию, которая реализует амбициозные проекты в любых отраслях горной добычи.

«Строительство Южного вентиляционного ствола №2 для ЗЖРК – тому доказательство. Я уверен, что специалисты Corum успешно воплотят его в жизнь, ведь для этого есть все необходимое: оборудование, производимое Corum, экспертиза в шахтостроении и наработанный опыт в комплексных проектах для крупных горнодобывающих компаний, имеющиеся внутри ДТЭК Энерго», - сказал руководитель энергокомпании.