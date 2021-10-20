Власти Киева вернулись к обсуждению увеличения стоимости проезда в общественном транспорте, предупредив о запуске процедуры повышения тарифов.

Соответствующий вопрос был вынесен на обсуждения 20 октября. Как передает Информатор, об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, необходимость повышения стоимости проезда на коммунальном транспорте обусловлена ростом расходов города, а также увеличением тарифов на энергоносители. Поворозник отметил, что если сейчас не сделать проезд в маршрутках и другом транспорте, более дорогим для пассажиров, перевозчики могут потерять много денег и влезть в долги, из-за чего вся работа общественного транспорта окажется под угрозой.

«Именно поэтому мы вынуждены начать процедуру по повышению тарифа», - сообщил представитель КГГА.

Он отметил, что новая стоимость будет расчитываться с учетом информации от коммунальных предприятий. После установки размера нового тарифа соответствующую инициативу выставят на обсуждение общественности.

Поворозник уточнил, что даже после повышения стоимости проезда, все имеющиеся льготы для пассажиров сохранятся.

Представитель КГГА также напомнил, что ранее с подорожанием билетов в общественном транспорте уже столкнулись жители многих других украинских городов, однако Киев оттягивал это решение.

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