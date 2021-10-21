За плечами Ларисы Долиной три брака, каждый из которых закончился далеко не самым радужным образом - она не скрывает, что свободна и в загс снова не собирается.
Сейчас, по словам певицы, ее все устраивает. Поэтому Долина не стремится что-либо менять в личной жизни. Такое признание она сделала в одном из выпусков программы "Звезды сошлись".
"Замуж я не хочу категорически! Я хочу отдохнуть, я свободная женщина. Я влюблена в жизнь, у меня все хорошо: складывается карьера, столько проектов новых сделала", — утверждает певица.
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По словам артистки, сейчас она находится в абсолютной гармонии с собой, сконцентрирована на семье, а все свободное время посвящает общению с дочерью и внучкой, с которыми живет под одной крышей и часто путешествует.
Дочь певицы Ангелина признается, что мама лишь недавно стала жить полностью для себя любимой. И действительно, в свои 65 Лариса Долина прекрасно выглядит и, что немаловажно, находится в гармонии с собой.
Первый супруг Ларисы Долиной — Анатолий Миончинский, джазовый музыкант, дирижер. В 1983 году у пары родилась дочь Ангелина. Второй супруг Долиной – Виктор Митязов, третий – Илья Спицын. Пара не афишировала свое расставание, однако известно, что в 2019 году они уже были не вместе.
Напомним, что у Долиной опасная болезнь, стали известны подробности.
Как Politeka писала, радикально похудевшая Лариса Долина тряхнула стариной в раздельном купальнике.
Также Politeka сообщала, что Лариса Долина ошеломила внешностью с черными кругами под глазами.