За плечами Ларисы Долиной три брака, каждый из которых закончился далеко не самым радужным образом - она не скрывает, что свободна и в загс снова не собирается.

Сейчас, по словам певицы, ее все устраивает. Поэтому Долина не стремится что-либо менять в личной жизни. Такое признание она сделала в одном из выпусков программы "Звезды сошлись".

"Замуж я не хочу категорически! Я хочу отдохнуть, я свободная женщина. Я влюблена в жизнь, у меня все хорошо: складывается карьера, столько проектов новых сделала", — утверждает певица.

По словам артистки, сейчас она находится в абсолютной гармонии с собой, сконцентрирована на семье, а все свободное время посвящает общению с дочерью и внучкой, с которыми живет под одной крышей и часто путешествует.

Дочь певицы Ангелина признается, что мама лишь недавно стала жить полностью для себя любимой. И действительно, в свои 65 Лариса Долина прекрасно выглядит и, что немаловажно, находится в гармонии с собой.

Первый супруг Ларисы Долиной — Анатолий Миончинский, джазовый музыкант, дирижер. В 1983 году у пары родилась дочь Ангелина. Второй супруг Долиной – Виктор Митязов, третий – Илья Спицын. Пара не афишировала свое расставание, однако известно, что в 2019 году они уже были не вместе.

Напомним, что у Долиной опасная болезнь, стали известны подробности.

Как Politeka писала, радикально похудевшая Лариса Долина тряхнула стариной в раздельном купальнике.

Также Politeka сообщала, что Лариса Долина ошеломила внешностью с черными кругами под глазами.