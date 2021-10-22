Футуролог Алексей Толкачев объяснил, как сейчас развивается роботехника и может ли она заменить человека на рабочем месте, а также поразмыслил над дальнейшим развитием человечества в целом.

Об этом он рассказал в программе «А как на самом деле?» с ведущей Мирославой Бобровской.

По словам Толкачева, развитие цифровых технологий позволяет людям сегодня поддерживать связь и коммуницировать с невероятной скоростью. Следовательно, говорит он, можно строить горизонтальные сети как одну гигантскую нейросеть. «И она может принимать решения: строить метро на Троещину или восстанавливать скверы, или запускать космические корабли», - говорит гость программы.

Как отмечает эксперт, роботы вполне могут заменить человека на его рабочем месте. «Работы начнут выполнять значительную часть нашей работы, такое население планеты попросту не нужно», - констатирует он. В то же время Толкачев отмечает, что речь идет об уничтожении лишних людей, ведь все они - потребители, то есть это не выгодно. Попутно он вспоминает Facebook, капитализация которого зависит как раз таки от количества пользователей.

Итак, констатирует Толкачев, вопрос заключается не в количестве людей на планете, а в их занятости. «И вот здесь компьютерные игры с виртуальной реальностью приходят на помощь. Играйте, стройте империи виртуальные, только не мешайте», - говорит он.

Также футуролог размышляет над вопросом заработной платы в будущем. Попутно гость программы вспоминает 2019-2020 годы, когда Индия сократила 40 тысяч программистов, поскольку код вместо человека может написать и искусственный интеллект, и нейросеть. «Здесь стоит вопрос о выплате безусловного основного дохода. Пока что не понятно, за счет чего его выплачивать. У меня есть сценарий — за счет ускорения денежного оборота в системе и ввода денег со сроком годности», - рассуждает Толкачев.

Как сообщала Politeka, Толкачев рассказал о развитии TikTok.

Также Politeka писала о том, что Новиков спрогнозировал трансформации на рынке профессий.



