Каждый год хотят отметить, но каждый раз переводим

В конце октября, традиционно, украинцы переводят стрелки часов назад. Это называется зимнее время. И каждый год проходят дискуссии, насколько нужен этот перевод и не влияет он на организм человека

Politeka разбиралась для чего нужен перевод стрелок и какие недостатки и преимущества он несет.

Первый раз стрелки часов перевели в 1981 году, тогда это обосновывали тем, что зимой светает поздно, и многие просыпаются когда за окном кромешная тьма.

Долгие года уже в независимой Украине продолжили перевод стрелок. Но в 2011 году были первые попытки прекратить перевод стрелок на зимнее время. Правда широкой поддержки эта инициатива не получила. Например, жители западных областей отмечали, что если не переводить стрелки, дети начнут выходить в школу в кромешной тьме.

Следующая попытка была в 2021 году. Тогда у Верховной раде даже появился соответствующий законопроект, правда набрать необходимое количество голосов, так и не удалось.

В Украине в этом году переход на зимнее время состоится в ночь с 30 на 31 октября. Необходимо в 4 часа утра перевести стрелки часов назад.

Как влияет перевод часов на человека

В прошлом году появилось ряд исследований ученых, в которых говориться, что переход на зимнее время суток может оказывать негативное влияние на здоровье человека. Особенно страдают метеозависимые люди.

При этом экономия электроэнергии, из-за которой и начался перевод стрелок, в среднем составляет от 0,2% до 2%. Поэтому экономическая выгода очень мала.

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