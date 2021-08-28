Погода осенью 2021 года покажет украинцам все, на что способна
Детальный прогноз по дням представил известный народный синоптик Леонид Горбань, передает ТСН.
Согласно прогнозу, сентябрь 2021 года начнется с жары и будет довольно теплым первую свою половину, но даль температура пойдет на спад. Холодным будет и весь октябрь. Кроме того. Часто будет пасмурно и дождливо. А в ноябре вообще выпадет снег и ударит мороз.
Леонид Горбань прогнозирует такую погоду на осень 2021 по месяцам:
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Сентябрь
1-2 числа будет сухо и жарко,
3-5 - дожди,
7-10 - светло, тепло,
11-12 - дожди,
13-17 - светло, тепло, но ветрено,
18 - дождь,
19-23 - сухо,
24-25 - дожди,
26-30 пасмурно и холодно.
Октябрь
1-4 - холодно, мрачно,
5-6 и 8-10 - дожди,
11-19 - пасмурно, холодно,
14 - заморозки,
20 22-23 и 26 октября - дожди,
27-31 сухо, но холодно.
1-4 - облачно, дожди,
4-15 - холодно, ночью заморозки,
8-10 - дожди и мокрый снег,
14 - снег,
16-30 - мороз,
20, 24, 25 - снег.
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