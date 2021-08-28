Погода осенью 2021 года покажет украинцам все, на что способна

Детальный прогноз по дням представил известный народный синоптик Леонид Горбань, передает ТСН.

Согласно прогнозу, сентябрь 2021 года начнется с жары и будет довольно теплым первую свою половину, но даль температура пойдет на спад. Холодным будет и весь октябрь. Кроме того. Часто будет пасмурно и дождливо. А в ноябре вообще выпадет снег и ударит мороз.

Леонид Горбань прогнозирует такую погоду на осень 2021 по месяцам:

Сентябрь

1-2 числа будет сухо и жарко,

3-5 - дожди,

7-10 - светло, тепло,

11-12 - дожди,

13-17 - светло, тепло, но ветрено,

18 - дождь,

19-23 - сухо,

24-25 - дожди,

26-30 пасмурно и холодно.

Октябрь

1-4 - холодно, мрачно,

5-6 и 8-10 - дожди,

11-19 - пасмурно, холодно,

14 - заморозки,

20 22-23 и 26 октября - дожди,

27-31 сухо, но холодно.

Ноябрь

1-4 - облачно, дожди,

4-15 - холодно, ночью заморозки,

8-10 - дожди и мокрый снег,

14 - снег,

16-30 - мороз,

20, 24, 25 - снег.

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